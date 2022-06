Pichardo abre a época com 2.º lugar em Montreuil

Em quarto lugar ficou outro olímpico luso, Tiago Pereira, que conseguiu 16,72 metros, a sua melhor marca da época.Pereira ainda não tem mínimos para os Mundiais, mas com mais este resultado está muito bem posicionado para ser repescado pelo ranking - é o 16.º e a World Athletics pretende ter 32 a competir em Eugene, nos Estados Unidos.Nota para o regresso, após meses de afastamento, do norte-americano Christian Taylor, tetracampeão mundial e o campeão olímpico anterior a Pichardo. Ainda longe da melhor forma, foi apenas oitavo, com 16,11.Por ser o campeão de Doha2019, Taylor também estará nos Mundiais.A vitória foi para a cubana Yaime Perez, campeã mundial em título, com 64,45, seguida da brasileira Isabela da Silva com 63,04.