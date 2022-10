Pichardo concorre a melhor atleta mundial de 2022

Pichardo, de 29 anos, natural de Cuba, conquistou a medalha de ouro nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, com a melhor marca mundial do ano (17,95 metros), e nos Europeus de Munique, na Alemanha, tendo ainda obtido a medalha de prata nos Mundiais de pista coberta de Belgrado.



O atleta português, que também é o campeão olímpico em exercício, por ter vencido a prova do triplo salto dos Jogos Tóquio2020, ficou de fora da lista final de três nomeados para o prémio de melhor atleta europeu de 2022, que integra Duplantis, o norueguês Jakob Ingebrigtsen e o grego Miltiadis Tentoglou.



Ingebrigtsen, campeão mundial dos 5.000 metros, vice-campeão dos 1.500 metros e vencedor das duas distâncias nos Europeus, também é um dos candidatos ao troféu da World Athletics, ao contrário de Tentoglou, mas o favoritismo recai sobre Duplantis e o queniano Eliud Kipchoge.



O sueco bateu por três vezes o recorde mundial durante o ano passado, para 6,21 metros ao ar livre e 6,20 em pista coberta, conquistando todos os principais títulos: campeão mundial em Eugene e Belgrado e europeu em Munique.



Kipchoge também melhorou o recorde do mundo da maratona, que já lhe pertencia e passou a cifrar-se em 2:01.09 horas, tendo ainda vencido as maratonas de Belim e de Tóquio.



O esloveno Kristjan Ceh (lançamento do disco), o brasileiro Alison dos Santos (400 metros barreiras), o marroquino Soufiane El Bakkali (3.000 metros obstáculos), os norte-americanos Grant Holloway (110 metros barreiras) e Noah Lyles (200 metros) e o granadino Anderson Peters (lançamento do dardo), todos campeões mundiais, completam o lote de candidatos.