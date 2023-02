Pichardo, Dongmo e Mamona defendem títulos nos Europeus "indoor"

Portugal apresenta-se na 37.ª edição da prova, em Istambul, com 22 atletas, mais quatro do que os que disputaram a competição continental em 2002, em Viena, onde, então a comitiva nacional conquistou três medalhas, uma de ouro por Rui Silva, nos 1.500 metros, e duas de prata, por Naide Gomes, no pentatlo, e Carla Sacramento, nos 3.000.

Na Atakoy Arena, em Istambul, Pichardo, Dongmo e Mamona vão procurar revalidar os títulos conquistados em 2021, em Torun, na Polónia, ao integrarem a convocatória agora divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Pichardo, que depois de ter conquistado na Polónia a primeira medalha com as cores nacionais, chega à competição como detentor dos títulos olímpico, mundial e europeu ao ar livre e vice-campeão do mundo "indoor", com os 17,46 metros que lhe dão o número um continental no triplo salto.

Tal como Pichardo, também Dongmo, que além do titulo continental detém o cetro mundial em pista coberta e é "vice" europeia ao ar livre, lidera a lista de qualificados no lançamento do peso, com 20,43 metros, praticamente mais um metro do que a neerlandesa Jessica Schilder, segunda da lista.

Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica no triplo salto, encabeça o ranking europeu, com os 14,42 metros que lhe valeram o sexto lugar nos Mundiais "indoor" em 2022, em Belgrado, em igualdade com a eslovena Neja Filipic, beneficiando ainda da ausência da ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, que liderava a hierarquia.

Outros selecionados

Além dos medalhados, a FPA confirmou as presenças de Francisco Belo, no lançamento do peso, que foi quarto em Torun, e Carlos Nascimento, nos 60 metros, que foi quinto, na melhor participação lusa de sempre.

Lorene Bazolo, Arialis Gandulla e Rosalina Santos vão disputar os 60 metros, João Coelho os 400, Patrícia Silva e José Carlos Pinto os 800, Marta Pen, Salomé Afonso e Isaac Nader os 1.500, Mariana Machado os 3.000 e Evelise Veiga o concurso de salto em comprimento.

Jessica Inchude e Eliana Bandeira vão juntar-se a Dongmo no lançamento do peso, tal como Tiago Luís Pereira a Pichardo no triplo salto, Olímpia Barbosa e Abdel Larrinaga vão alinhar nos 60 metros barreias, enquanto Gerson Baldé vai disputar o salto em altura.

A seleção anunciada confirma as ausências de Cátia Azevedo e Tsanko Arnaudov, nos 400 metros e no lançamento do peso, respetivamente, que renunciaram à participação, apesar de estarem qualificados.