Pichardo e Dongmo eleitos Atletas do Ano de 2022 pelo CNID

Pedro Pichardo, campeão europeu e mundial de triplo salto em 2022, e Auriol Dongmo, campeã mundial em pista coberta de lançamento do peso, foram eleitos Atletas do Ano pelo CNID, anunciou hoje a Associação dos Jornalistas de Desporto.