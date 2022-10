Pichardo falha trio de finalistas do prémio atleta do ano da European Athletics

Pedro Pichardo, campeão da Europa e do mundo do triplo salto, ficou fora dos três finalistas para atleta do ano da European Athletics, que juntou o sueco Armand Duplantis, o norueguês Jakob Ingebrigtsen e o grego Miltiadis Tentoglou.