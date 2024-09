Pichardo lamenta falta de apoios do Benfica e do país

"Estou à espera de reuniões com o senhor primeiro-ministro [Luís Montenegro], e com o presidente do Benfica, Rui Costa, para tentarmos procurar uma solução; para, juntos, continuarmos a dar alegrias ao país", disse Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico em Tóquio2020, e que, no passado sábado, conquistou, pela terceira vez, a Liga de Diamante, depois dos triunfos em 2018 e 2021.

"Já estou um bocadinho cansado de ter de tirar do meu próprio bolso (...) para pagar muitas coisas, que eu acho que deveriam ser as entidades que estão à minha volta a pagar", acrescentou Pichardo, igualmente vice-campeão europeu em Roma2024.

O atleta falava aos jornalistas depois de uma homenagem promovida pela Câmara Municipal de Palmela, no distrito de Setúbal, numa cerimónia que contou com as presenças do presidente do município, Álvaro Amaro, de Rui Vieira, vogal da comissão executiva do Comité Olímpico de Portugal, e de centenas de alunos e professores da Escola Secundária do Pinhal Novo.

Para Pichardo, as reuniões com o primeiro-ministro e com o presidente do Benfica são importantes para definir o seu futuro, mas também para motivar muitos outros atletas e jovens, para que no futuro não sejam só quatro ou cinco portugueses a conquistarem medalhas" em competições como os Jogos Olímpicos.

Questionado pelos jornalistas, Pichardo deu vários exemplos da alegada falta de apoios que tem tido por parte do Benfica e da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), designadamente a falta de um fisioterapeuta que o acompanhe nos treinos e nas competições.

"Eu tenho um fisioterapeuta que não trabalha só comigo, trabalha com a FPA. Ele acompanha-me, ajuda-me quando consegue (...), mas só está comigo quando são competições da seleção. E eu não participo só em competições da seleção. Eu também fui à Liga Diamante agora em setembro. E fui sozinho", disse o atleta português, que reside na localidade do Pinhal Novo, onde foi homenageado.

"A última vez que tive apoio do Benfica foi em 2019. Desde então não tenho tido apoio (...), mas, como digo, estou à espera de reunir com o presidente do Benfica. Acho que é a única pessoa que consegue resolver o problema. Tenho representado o país e o clube ao mais alto nível, da melhor maneira, e acho que mereço", concluiu Pedro Pablo Pichardo.