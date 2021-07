Pichardo vence triplo em Gateshead, Pereira terceiro com recorde pessoal

A menos de um mês dos Jogos Olímpicos, Pichardo continua em excelente momento de forma e marcou como melhor salto 17,50 metros, mais 46 centímetros do que o segundo classificado, o italiano Tobia Bocchi (17,04).



Tiago Pereira conseguiu ao longo do concurso melhor que Bocchi, com 17,11 metros, mas perde para o italiano pela nova regra das provas de saltos longitudinais e lançamentos na Liga Diamante, que fazem depender o pódio do resultado do sexto e último salto - e aí Bocchi foi melhor, com 16,60 contra 16,46.



Pereira estreou-se em provas da Liga Diamante (os 'meetings' mais fortes do calendário internacional) e ressentiu-se um pouco disso na parte final, mas só depois de um excelente salto a 17,11 ao quinto ensaio, que o faz subir a terceiro português de sempre, atrás de Pichardo e de Nelson Évora.



Pichardo, Évora e Tiago Pereira estarão nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.



Mais 'tranquilo' foi o percurso de Pichardo, o líder mundial anual da disciplina, já que começou com 17,29, marca que lhe garantia com toda a probabilidade a passagem aos saltos finais.



Depois, resguardou-se e prescindiu de saltar dos segundo ao quinto ensaios, para fechar com 17,50 metros, marca superada este ano apenas por três atletas - além de Pichardo, o burquinês Hugues Fabrice Zango e o cubano Andy Diaz.



O 'meeting' realizado em Gateshead corresponde no calendário ao de Londres, este ano deslocalizado por causa do Euro2020.