Pichardo vence triplo salto e discorda de marca atribuída

Lusa Comentários 28 Jul, 2019, 21:52 / atualizado em 28 Jul, 2019, 21:53 | Outras Modalidades

No primeiro salto, Pichardo alcançou a marca de 17.22 metros, o que o levou a saltar apenas mais uma vez, tendo-lhe sido atribuída a marca de 16.89 metros.



De imediato, o atleta questionou os juízes sobre a medição, discordando da mesma, mas a marca não foi alterada. Pedro Pichardo vestiu o fato de treino e abandonou a prova.



Aos jornalistas disse estar "satisfeito pelo resultado da equipa", que tinha como objetivo a vitória e acabou por ser alcançada.



"Não fiquei conformado com a medição que fizeram. É preciso um pouco de rigor em Portugal. Os árbitros têm de ter um pouco mais de profissionalismo e fazer tudo como deve ser. Já no ano passado isso aconteceu e voltou a verificar-se ontem (sábado) no (salto) comprimento e no (lançamento do) dardo. Chega de favoritismo. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu", criticou Pichardo.



O atleta do Benfica afirmou ainda que está a trabalhar para o campeonato mundial: "Estou bem e, até lá, eu e o meu treinador não pensamos em grandes marcas. Se saírem não é algo de que estejamos à procura."



Pichardo acrescentou que é o técnico que manda e que coloca as metas. "Eu só faço o meu melhor dentro da pista e tento aproximar-me do que ele quer. Em treino, tenho conseguido fazer os meus melhores resultados, agora só falta aguardar pelo Mundial, o momento mais importante, e ali tentar fazer o meu melhor resultado."



Natural de Cuba, o atleta do Benfica tem nacionalidade portuguesa e poderá ser chamado à seleção nacional: "Ficarei muito feliz por estar lá e vestir pela primeira vez a camisola de Portugal. Será algo de muito importante para mim e estou muito feliz. Vou tentar fazer o melhor pela equipa, para que Portugal ganhe a competição", disse, ao reconhecer que será um "momento único".