Pidcock ganha a Strade Bianche, Costa consegue melhor resultado de um português

O campeão olímpico de XCO atacou a cerca de 50 quilómetros do final dos 184 quilómetros com partida e chegada a Siena e impôs-se em 04:31.41 horas, diante do francês Valentin Madouas (Groupama-FDJ), segundo, a 20 segundos, e do belga Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), terceiro, a 22.



"Vai demorar algum tempo para perceber o que foi esta vitória, é incrível. Quando deixei o grupo, embora não fosse esse o plano, percebi que abri um espaço e fui. Honestamente, esta semana tive um bom pressentimento de que hoje podia ser o meu dia", disse o britânico, de 23 anos.



Rui Costa, que foi quarto, a 23 segundos, prolongou hoje a série de bons resultados nesta temporada, na qual já conquistou a geral na Volta à Comunidade Valenciana e o Trofeo Calvià, ao conseguir o melhor resultado português na prova italiana que é considerada o sexto ‘Monumento’.



O português integrou um grupo de cinco perseguidores, que chegaram a estar a 15 segundos de Pidcock, mas a falta de entendimento acabou por gorar qualquer hipótese de alcançarem o britânico.



Nelson Oliveira (Movistar) terminou a corrida na 35.ª posição, a 2.10 minutos de Pidcock, enquando André Carvalho (Cofidis) foi 112.º, a 18.25.



O francês Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) e o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) foram duas das desilusões da corrida, ao ficarem cedo afastados da luta pelo triunfo.