Pieters e Pavon lideram e Santos lidera nos portugueses

Numa terceira volta em que o vento voltou a soprar com intensidade, o italiano Nino Bertasio, líder desde a ronda inaugural, revelou-se desacertado e cedeu o comando aos dois golfistas que fizeram o melhor resultado do dia, 65 pancadas.

Thomas Pieters e Matthieu Pavon vão partir para a derradeira corrida ao título com um agregado de 197 pancadas, 16 abaixo do Par do campo algarvio, e uma vantagem de quatro `shots` sobre o dinamarquês Lucas Bjerregaard, campeão do Portugal Masters em 2017.

Já Ricardo Santos desceu ao 34.º lugar, com um agregado de 210 pancadas (70+69+71), enquanto Vítor Lopes e Tomás Melo Gouveia partilham a 57.ª posição, ambos com um total de 216.