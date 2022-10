Piloto bielorrusso recusado na Baja de Portalegre

Num vídeo publicado nas suas redes sociais, Mazanov queixa-se de ter tido a sua participação barrada por causa da sua “nacionalidade”.”, disse o piloto da Husqvarna, que tem o sonho de se “qualificar para o Dakar".A decisão de recusar a participação de pilotos de nacionalidade russa e bielorrussa (o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, é o principal aliado da Rússia) foi tomada pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) no âmbito de uma série de “medidas de emergência” após a invasão.No entanto, Mazanov garante que não apoia a guerra.”, defende Mazanov.O motociclista bielorrusso usou mesmo da ironia ao lamentar a decisão da organização portuguesa.”, frisou.À agência Lusa, o presidente da FMP, Manuel Marinheiro, explicou que se trata de uma medida implementada pela Federação Internacional e apoiada “por várias federações”.”, sublinhou.Em causa, a nacionalidade dos pilotos e não o país que atribui a licença desportiva (Mazanov competiu já com a licença ucraniana).A Baja de Portalegre é a última prova do Campeonato de Portugal de todo-o-terreno e disputa-se no distrito do Alto Alentejo.Participam nesta edição comemorativa dos 35 anos da prova cerca de 400 equipas de 22 nacionalidadesA Baja de Portalegre é a única da Taça do Mundo Bajas FIA (automóveis) e Bajas FIM (motas) em Portugal.