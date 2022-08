Piloto de MotoGP Aleix Espargaró tem fratura no calcanhar mas evita operação

O catalão sofreu uma queda aparatosa a 186 quilómetros por hora durante a última sessão de treinos livres em Silverstone, onde decorreu a 12.ª ronda do campeonato do mundo de velocidade, mas, ainda assim, entrou na pista britânica, tanto para a qualificação de sábado como para a corrida de domingo, na qual foi nono colocado.



Segundo os exames realizados, o piloto sofreu uma fratura no calcanhar direito, mas lesão não requer intervenção cirúrgica, porém, Aleix Espargaró, de 33 anos, será obrigado a cumprir um repouso absoluto durante sete dias, nos quais terá que usar muletas para não forçar o pé.



No domingo, depois da corrida ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), Quartararo (Yamaha) manteve a liderança do campeonato, com 180 pontos, mais 22 do que Aleix Espargaró, enquanto o português Miguel Oliveira (KTM) é 10.º, com 81, menos um do que Viñales (Aprilia), que é nono.



A próxima ronda, a 13.ª do campeonato do mundo de velocidade, é o GP da Áustria, em 21 de agosto.