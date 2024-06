Piloto luso Miguel Oliveira regressa às provas de automóveis no fim de semana

O piloto português Miguel Oliveira, que compete no Mundial de MotoGP, regressa no fim de semana às provas de automóveis, no Endurance Challenge da Porsche Cup brasileira, cuja primeira ronda se disputa no Autódromo do Estoril.

Miguel Oliveira estará aos comandos de um Porsche 992 GT3 Cup, juntamente com José Maria Marreiros, que habitualmente compete no Campeonato de Espanha de GT.



“Foi inesperado o convite para participar na Porsche Cup C6 Bank, mas, obviamente, é uma grande honra estar com tantos campeões em pista. Vou para o fim de semana com o intuito de me divertir e dar espetáculo para o público a fazer o que mais gosto, que é competir, numa modalidade que não me é desconhecida, mas que não é a minha. Estou muito contente, espero que tudo corra pelo melhor e seja um grande evento", afirmou Miguel Oliveira.



Com o piloto português da Trackhouse estarão nomes como o de António Félix da Costa, Rubens Barrichello, Toni Kanaan ou Nelsinho Piquet.



José Maria Marreiros sublinha que participar na Porsche Cup ao lado de Miguel Oliveira é a concretização de um sonho.



“Desde que vi o meu pai participar nesta competição, cá em Portugal e no Brasil, que tinha o objetivo de competir nela. É um campeonato muito profissional e competitivo e, portanto, será um marco no meu crescimento enquanto piloto. Estrear-me ao lado do Miguel é um sonho, dado que é um ídolo, e também um amigo”, sublinhou o piloto de 22 anos.



A prova terá 300 quilómetros (pouco mais de 2:30 horas) e decorre a 21 e 22 de junho.