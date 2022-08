Pimenta alcança em K1 1.000 a sua segunda final nos mundiais de canoagem

Na pista sete, duas horas depois de assegurar um lugar na regata das medalhas dos 500 metros, Pimenta, campeão do mundo e medalha de bronze em Tóquio2020, impôs-se novamente, agora em 3.39,49, batendo o alemão Jacob Schopf por 98 centésimos de segundo e o belga Artuur Peters por dois segundos certos.



Esta é a sexta final para Portugal nos mundiais de canoagem de Halifax, depois destas duas do limiano mais a que garantiu com Teresa Portela em K2 500 misto, além do K4 500 metros de João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela.



Igual sucesso para Norberto Mourão na classe adaptada de VL2, enquanto Alex Santos foi hoje quinto na final de VL1.