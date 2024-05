Pimenta conquista ouro em K1 5.000 na Taça do Mundo de canoagem em Szeged

O canoísta Fernando Pimenta fechou hoje com uma medalha de ouro a participação portuguesa na Taça do Mundo de canoagem de velocidade em Szeged, na Hungria, ao vencer a prova de K1 5.000.

Pimenta cumpriu a prova em 21.50,83 minutos, superando por ‘longos’ 21,68 segundos o dinamarquês Thorbjorn Rask segundo classificado, e por 23,21 o sueco Joakim Lindberg, terceiro, numa final direta em que João Ribeiro acabou por não participar.



O mais medalhado dos canoístas lusos saiu, assim, de Szeged, como o protagonista da comitiva nacional, pois já tinha arrebatado a prata em K2 500 misto, ao lado de Teresa Portela, e o bronze em K1 1.000.



Pimenta, tricampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 em K1 1.000, completou a final em 3.25,48 minutos, perdendo para os dois anfitriões, o vencedor Balint Kopasz, que gastou 3.24,19, e Adam Varga, segundo, em 3.25,40.



Antes, o canoísta do Benfica, já qualificado para os Jogos Olímpicos Paris2024, foi segundo na segunda meia-final, que completou em 3.29,01 minutos.



Na mesma prova, João Ribeiro foi quinto na terceira meia-final, em 3.33,04 minutos, o que lhe deu um lugar na final B, na qual foi terceiro, em 3.28,12.



Em K1 200, Messias Batista, que em Paris2024 vai estar ao lado de João Ribeiro em K2 500, também conquistou o bronze, com 34,74 segundos, batido pelo lituano Ignas Navakauskas, vencedor, em 34,32, e o polaco Jakub Stepun, segundo, em 34,58.



O também canoísta ‘encarnado’ qualificou-se para a final ao vencer a segunda meia-final, em 34,60 segundos.



Ainda em K1 200, Iago Bebiano foi o vencedor da final B, em 34,65 segundos, depois de ter sido quarto na terceira meia-final, com 35,64, e falhado a final principal.



Também hoje, Teresa Portela foi segunda na final B de K1 500, com 1.49,21 minutos, depois de ter sido terceira na primeira meia-final, em 1.52,63, enquanto Beatriz Fernandes foi sétima na segunda meia-final de C1 200, em 47,95 segundos.



No sábado, João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500, e Fernando Pimenta e Teresa Portela, em K2 500 misto, tinham conseguido medalhas de prata, enquanto Beatriz Fernandes e Inês Penetra arrebataram o bronze em C2 200.