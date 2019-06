Pimenta e K4 500 masculino e feminino nas finais da canoagem

Lusa Comentários 25 Jun, 2019, 16:55 | Outras Modalidades

Pimenta, campeão do mundo em título nesta distância, bem como nos 5.000, comandou toda a prova que concluiu em 3.30,588 minutos, mais rápido do que o ‘anfitrião’ Aleh Yurenia, que chegou a 1,003 segundos, e do que o dinamarquês René Poulsen, a 1,920.



A final, na qual vai reencontrar estes dois rivais, disputa-se na quarta-feira, às 08:00, hora de Lisboa.



Na quinta-feira, Fernando Pimenta disputa a final direta do K1 5.000, às 14:30.



O quarteto composto por David Varela, Emanuel Silva, João Ribeiro e Messias Baptista mostrou novamente forte andamento e venceu a sua semifinal, em 1.20,379 minutos, batendo a França por 0,103 segundos e a Itália por 1,278 - a final realiza-se às 08:10 de quarta-feira.



Joana Vasconcelos, Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho foram terceiras, em 1.34,067 minutos, a 367 milésimos de segundo da Dinamarca e a 37 milésimos da Espanha – a regata das medalhas final é às 09:05 de quarta-feira.



Nas canoas, Bruno Afonso e Marco Apura foram quartos na meia-final, a somente um lugar de entrar na regata decisiva.



As jovens e ainda pouco experientes Sara Sotero em K1 500 e Francisca Carvalho/Sara Sotero em K2 500 ficaram-se pelas eliminatórias, com o nono lugar nas respetivas séries.



A seleção lusa soma nos presentes Jogos uma medalha de ouro, por intermédio de Carlos Nascimento, nos 100 metros, e agora quatro de prata, com o judo a juntar-se ao ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio) e às ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico.



Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg) e pela estafeta mista dos 4x400 metros (Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai).