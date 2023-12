Pistons igualam pior série de derrotas seguidas na NBA

Os Pistons juntaram-se aos Cleveland Cavaliers (2010/11) e aos Philadelphia 76ers (2013/14) como equipas com as piores séries de derrotas.



Com 27 derrotas em 29 encontros, os Pistons, que não vencem desde 28 de outubro, são a equipa com o pior registo da fase regular NBA, ocupando o 15.º e último lugar da Conferência Este.



Jaden Ivey foi o melhor da equipa de Detroit, com 23 pontos, enquanto Mikal Bridges alcançou 29 points, sete assistências e seis ressaltos para os Nets.