Pittsburgh Pinguins revalidaram título de campeões da NHL

12 Jun, 2017

A formação de Pittsburgh tornou-se, assim, a primeira equipa em 19 anos a 'bisar', depois dos Detroit Red Wings em 1998, enquanto o canadiano Sidney Crosby arrebatou o seu terceiro cetro e, como em 2016, foi eleito o melhor da final.



O sexto jogo do 'duelo' pela Stanley Cup apenas foi desbloqueado a 95 segundos do fim, com um golo do sueco Patric Hornqvist, para, já no último minuto, Carl Hagelin selar o 2-0 final dos Pinguins, que venceram, assim, por 4-2.



Os Pittsburh Pinguins passaram a somar cinco títulos, pois, além do arrebatado ano passado, também já se tinham sagrado campeões em 1991, 1992 e 2009.



"Conservar o nosso título era o objetivo desde o início da época. Sabíamos que não era fácil, pois ninguém o conseguia há muito tempo, o que é mais um motivo para estarmos orgulhosos", disse Crosby, bicampeão olímpico pelo Canadá, que ficou a um título dos quatro do 'mito' Wayne Gretzky.