Pogacar consolida comando do Giro

Pogacar, que venceu a segunda e sétima tiradas, impôs-se hoje num sprint entre candidatos à vitória final, no alto, cumprindo os 152 quilómetros entre Spoleto e Prato di Tivo em 04:02.16 horas, batendo o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), segundo, e o australiano Ben O’Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale), terceiro.



Nas contas da geral, o campeão da Volta a França em 2020 e 2021 segue folgado na liderança, em ano de estreia no Giro, aproveitando as bonificações da vitória para ter agora 02.40 minutos de vantagem para Martinez, segundo, e 02.58 para o britânico Geraint Thomas (INEOS), terceiro.



No domingo, a nona de 21 etapas liga Avezzano a Nápoles em 214 quilómetros, com três topos não categorizados colocados na última parte da tirada, podendo 'ameaçar' a disputa ao sprint prevista.