Pogacar lidera Volta à Catalunha

Numa jornada percorrida sob chuva persistente, o esloveno, de 25 anos, atacou a cerca de seis quilómetros da meta, onde estava instalada uma contagem de montanha de categoria especial, cumprindo os 186,5 quilómetros desde Mataró em 04:52.38 horas.



Antes do ataque fulminante de ‘Pogi’, João Almeida ajudou a selecionar o grupo na subida de 11,4 quilómetros de extensão, conseguindo ainda ser quarto na tirada, a 01.38 minutos do seu companheiro de equipa.



À frente do português da UAE Emirates chegaram o espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step), segundo a 01.23, e o russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), terceiro a 01.24.



Na geral, Pogacar lidera com 01.35 minutos de vantagem para Landa e 01.38 para Vlasov, com Almeida, que hoje pareceu em dificuldades antes de protagonizar uma das suas habituais recuperações, a ser também quarto, a 01.56.



Menos bem na primeira etapa de alta montanha esteve a Visma-Lease a Bike: o norte-americano Sepp Kuss, campeão da Vuelta2023, foi apenas 12.º, a 02.03 minutos, enquanto o jovem belga Cian Uijtdebroeks foi 23.º, a quase três minutos.



Na quarta-feira, Pogacar inicia a defesa da camisola de líder nos 176,7 quilómetros entre Sant Joan de les Abadesses e Port Ainé.