Pogacar reforça comando da Volta à Catalunha

Pogacar, que já tinha vencido na montanha da segunda etapa, cumpriu os 176,7 quilómetros entre Sant Joan de Las Abadesses e Port Ainé em 4:34.25 horas, 48 segundos mais rápido do que o espanhol Mikel Landa (Soudal-QuickStep), segundo, e 1.03 minutos do que o italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), terceiro.



Um ataque nos últimos 7.500 metros da subida até à estância de esqui valeu-lhe a vitória sem qualquer contestação, comprovando o domínio que tem sobre o resto do pelotão.



Já vencedor esta época da Strade Bianche, e segundo na primeira etapa desta corrida, o campeão da Volta a França em 2020 e 2021, de 25 anos, parece imparável em terras catalãs.



De resto, o último companheiro de equipa a ficar para trás, depois de um dia a trabalhar em prol de novo ‘show’ de domínio do líder, foi o português João Almeida, que pagou o esforço com a queda na geral, para 10.º.



Nessas contas, ‘Pogi’ lidera com farta vantagem, de 2.27 minutos para Landa, segundo, e 2.55 para o russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe).



“Não foi uma vitória fácil. Esta era uma subida muito dura e a muita altitude. Senti muito frio no final, sem tanto oxigénio. Foi muito duro, mas a equipa fez uma boa etapa e estou feliz pela vitória”, contou o vencedor da tirada.



Pogacar, de resto, lembrou que até foi Landa que atacou primeiro, aproveitando então para ganhar impulso e “encontrar um bom ritmo até aos últimos dois quilómetros”.



Os homens da montanha ‘respiram’ na quarta etapa, na quinta-feira, com uma ligação mais plana entre Sort e Lleida, de 169,2 quilómetros.