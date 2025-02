Pogacar sobe a terceiro da Volta aos Emirados

O campeão europeu de contrarrelógio em 2023 gastou 12.55 minutos para cumprir os 12,2 quilómetros do percurso, com partida e chegada em Al Hudayriyat Island, menos 13 segundos do que o suíço Stefan Bisseger (Decathlon AG2R La Mondiale) e 18 do que o campeão do mundo Pogacar.O esloveno parte como grande favorito a chegar à liderança na quarta-feira, na terceira etapa, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria, após 181 quilómetros, entre Ras al Khaimah e Jebel Jais.