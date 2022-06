Pogacar vence terceira etapa e sobe à liderança da Volta à Eslovénia

Na derradeira subida, já perto do final dos 144,6 quilómetros da tirada, entre Zalec e Celje, Pogacar isolou-se e venceu em 3:27.09 horas, menos 11 segundos do que Majka, segundo, e 14 do que o italiano Nicola Conci (Alpecin-Fenix), terceiro.



Na geral, o vencedor das duas últimas Voltas a França tem sete segundos de avanço sobre Majka e 55 sobre o seu compatriota Domen Novak (Bahrain-Victorius).



O português Rui Oliveira (UAE-Emirates) caiu para a 93.ª posição da geral, depois de ter sido 101.º na etapa.



No sábado, corre-se a quarta e penúltima etapa, com 152,4 quilómetros a ligarem Lasko a Velika planina, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.