Polónia destrona Itália e sagra-se campeã europeia de voleibol 14 anos depois

Perante a lotação esgotada do Palácio dos Desportos, em Roma, os líderes do ranking mundial e detentores da Liga das Nações bateram sem mácula os transalpinos, com os parciais de 25-20, 25-21 e 25-23, `vingando-se` da derrota na decisão do Mundial2022.

Daniele Lavia e Wilfredo León Venero foram os melhores marcadores, ao rubricarem 13 pontos para cada seleção, num duelo em que a pressão colocada pelos polacos no seu serviço manietou os anfitriões, ao render 11 `tiros` certeiros, contra apenas três sofridos.

Ao reeditar o êxito de 2009 na sua sétima presença em finais, a Polónia igualou Rússia e Sérvia no quarto lugar do quadro de honra do Europeu de voleibol masculino, todas com dois troféus, contra os sete da Itália, que continua a cinco da recordista União Soviética e tinha vencido os seus últimos cetros continental (2021) e mundial (2022) em solo polaco.

Horas antes, também em Roma, a Eslovénia, finalista derrotada em 2015, 2019 e 2021, ganhou o encontro de atribuição da medalha de bronze à França, vencedora em 2015 e atual campeã olímpica, por 3-2, com os parciais de 25-22, 25-16, 21-25, 18-25 e 15-11.

Quatro pontos sem resposta traduziram uma entrada retumbante da Polónia, que ainda permitiu uma ligeira aproximação da Itália (4-6 e 5-7), mas soube capitalizar os serviços diretos e forçar erros na receção adversária para sair vitorioso do set inaugural (25-20).

As alternâncias de marcador denunciaram maior equilíbrio no parcial seguinte, de novo controlado pelos polacos, que castigaram a incapacidade transalpina em dilatar as suas superioridades tangenciais com seis pontos consecutivos (20-15), fechando aos 25-21.

Proibida de falhar no terceiro set, a Itália subiu o nível e experimentou os seus melhores momentos até aos 10-6, antes de perder fulgor com sucessivas igualdades e consentir mesmo a reviravolta (17-18) através do quinto `ás` de Norbert Huber, autor de 12 pontos.

A Polónia neutralizava por completo o fator casa dos `azzurri`, que contaram com quase 11.000 `tifosi` nas bancadas, e selou o segundo título europeu da sua história após uma hora e 39 minutos, graças ao preciso `side-out` finalizado por Aleksander Sliwka (25-23).

Jogo no Palácio dos Desportos, em Roma, na Itália.

Itália - Polónia, 0-3.

Parciais: 20-25 (31 minutos), 21-25 (32) e 23-25 (36).

Sob arbitragem do turco Ozan Cagi Sarikaya e do grego Vasileios Vasileiadis, as equipas alinharam:

- Itália: Daniele Lavia, Yuri Romanò, Roberto Russo, Fabio Balaso (líbero), Gianluca Galassi, Simone Giannelli e Alessandro Michieletto. Jogaram ainda, Riccardo Sbertoli, Leonardo Scanferla (líbero) e Tommaso Rinaldi.

Selecionador: Ferdinando De Giorgi.

- Polónia: Wilfredo León Venero, Lukasz Kaczmarek, Norbert Huber, Pawel Zatorski (líbero), Jakub Kochanowski, Marcin Janusz e Aleksander Sliwka. Jogaram ainda, Kamil Semeniuk e Tomasz Fornal.

Selecionador: Nikola Grbic.

Assistência: Cerca de 11.000 espetadores.