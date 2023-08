Ponta Dany Antunes chamado à preparação da seleção de râguebi para o Mundial

O lusodescendente, de 25 anos, é natural de França e era presença assídua nos eleitos de Patrice Lagisquet, mas alinhou pela última vez ao serviço da seleção em fevereiro de 2022, numa vitória por 59-3 sobre os Países Baixos, já a contar para o apuramento.

Antunes, que alinha no Olympique Marcquois, da divisão Fédérale 1, quarto escalão francês, foi chamado para fazer face aos condicionamentos de Raffaele Storti e António Vidinha, após `toques` sofridos em momento anterior da preparação.

Apesar de os jogadores da linha de três quartos do Béziers e do Cascais estarem recuperados, Dany Antunes vai continuar integrado na preparação dos `lobos` e seguirá com a equipa para o estágio de altitude, em Fonte-Romeu (França), que se inicia em 21 de agosto.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (01 de outubro) e as Ilhas Fiji (08 de outubro).

O Mundial de França2023 decorre entre 08 de setembro e 28 de outubro.