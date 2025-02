Popovich anuncia que já não orienta os Spurs em 2024/25

”, assegurou o técnico dos Spurs, em comunicado.Popovich, que segundo a imprensa norte-americana esteve reunido com o plantel dos Spurs, acrescentou que continuará “focado” na sua saúde, com o “desejo de poder voltar a treinar no futuro”.Gregg Popovich é considerado uma dos melhores treinadores da história e comanda os Spurs desde a época 1996/97, tendo liderado a equipa à conquista de cinco títulos, em 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014, com a ajuda de jogadores como Tim Duncan, David Robinson, Tony Parker e o argentino Manu Ginóbili.Desde o ano passado, orienta grandes promessas da modalidade, o francês Victor Wembanyama, que, devido a lesão, também já anunciou que não vai jogar mais em 2024/25.Popovich comandou também a seleção dos Estados Unidos, arrecadando o ouro olímpico em 2020.