Portela e Pimenta nas "meias" dos mundiais de canoagem

Os dois canoístas apuraram-se na manhã desta quinta-feira para as meias-finais das respetivas categorias dos mundiais que decorrem em Racice, República Checa.



Para marcar presença na sua meia-final, Teresa Portela precisava de figurar entre as seis primeiras da sua série, tendo sido segunda com o tempo de 1.55,617 minutos, a 500 centésimos da vencedora da série, a eslovaca Ivana Mladkova.



Nos K1 1.000, Fernando Pimenta necessitava de terminar entre os sete pimeiros para seguir em frente, tendo vencido a sua série com 3.39,250 minutos.



Também a embarcação formada por Márcia Faria e Beatriz Barros em C2 500 seguiu em frente para as meias-finais, tendo as duas canoístas concluído a sua série na quinta posição com 2.21,667 minutos. Nesta qualificação, apuraram-se diretamente para a final os vencedores de cada uma das três séries, sendo que os restantes vão disputar as meias-finais.



As meias-finais das três provas disputam-se durante a tarde desta quinta-feira, sendo que as finais estão agendadas para a manhã de sábado.