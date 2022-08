Portimão recebe últimos testes de pré-temporada

De acordo com a Dorna, a empresa que organiza o Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, o circuito português vai receber os últimos dois dias de testes de pré-temporada das três categorias, MotoGP, Moto2 e Moto3, antes do arranque oficial da temporada de 2023, em 26 de março, também no AIA.Os primeiros testes da nova época decorrem entre 5 e 7 de fevereiro do próximo ano em Sepang, na Malásia, mas apenas para os pilotos estreantes e os pilotos de testes das equipas.Seguem-se três dias de ensaios, novamente em Sepang, já para todo o pelotão de MotoGP.A caravana do Mundial chega a Portugal para os dois últimos dias de testes, em 11 e 12 de maio.As categorias de Moto2 e Moto3 entram em pista no Algarve entre 17 e 19 de março, uma semana antes do arranque do campeonato.Portugal vai acolher pela quinta vez desde 2020 uma ronda do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo.A prova está marcada para 26 de março do próximo ano.