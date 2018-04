Portland torna-se a nona equipa qualificada para os play-offs da NBA

Lusa Comentários 02 Abr, 2018, 11:45 | Outras Modalidades

Os Trail Blazers vão participar pelo quinto ano consecutivo na fase decisiva do mais importante campeonato de basquetebol do mundo, mas é preciso recuar até 2000 para ver a equipa de Portland tão bem classificada nesta fase da época.



O triunfo sobre os Grizzlies, o 48.º da temporada, em 77 jogos, permitiu ao conjunto de Portland consolidar o terceiro lugar na Conferência Oeste, posição que dificilmente perderá, uma vez que os San Antonio Spurs, quartos colocados, têm menos três vitórias.



A dupla composta por Damian Lillard e C.J. McCollum, autores de 27 e 20 pontos, respetivamente, foi a principal responsável pelo sucesso dos anfitriões, ainda que tenha sido o extremo dos visitantes Dillon Brooks o melhor marcador do encontro, com 28 pontos.



Os Trail Blazers juntaram-se aos Houston Rockets, Golden State Warriors (os dois primeiros posicionados da Conferência Oeste), Toronto Raptors, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Indiana Pacers e Washington Wizards, todos já qualificados para os ‘play-offs’.