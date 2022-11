Portugal a um passo do Mundial de râguebi

Com oito alterações no ‘quinze’ inicial em relação ao jogo anterior, frente a Hong Kong, a seleção portuguesa cumpriu todos os objetivos traçados pelo selecionador, ou seja, ganhou, fez o ponto de bónus ofensivo e ainda conseguiu o “extra”, nas palavras de Patrice Lagisquet, de ganhar vantagem sobre os Estados Unidos no ‘goal average’, o primeiro critério de desempate.



É que, já depois do triunfo dos ‘lobos’, os norte-americanos venceram Hong Kong por 49-7, resultado insuficiente para recuperar a vantagem nos pontos marcados e sofridos conseguida na primeira jornada, quando venceram o Quénia por 68-14 e Portugal bateu Hong Kong por 42-14.



Mas a melhor notícia para Patrice Lagisquet e para o râguebi português foi mesmo a disponibilidade física de todos os jogadores e a capacidade demonstrada pelas ‘segundas linhas’ do plantel que viajou para o Dubai, com o objetivo de garantir, pela segunda vez na história, um lugar no Mundial.



O ‘festival’ de 13 ensaios começou através do ‘pack’ avançado, logo no primeiro minuto de jogo, por Thibault de Freitas, e continuou com Mike Tadjer (7), que viria a marcar novamente na segunda parte (45), antes de as linhas atrasadas assumirem o jogo veloz e à mão que caracteriza o jogo dos ‘lobos’.



Manuel Cardoso Pinto (16), José Lima (22), Vincent Pinto (32, 47), Tomás Appleton (49, 60), José Rebelo de Andrade (53), João Belo (72) e Lionel Campergue (77) também cruzaram a linha de meta, havendo a somar, ainda, um ensaio de penalidade (69), sete transformações de Samuel Marques (2, 8, 17, 23, 34, 49, 54), uma de Jerónimo Portela (61) e outra de Nuno Sousa Guedes (78).



Mais disciplinados do que no encontro anterior, frente a Hong Kong, os portugueses beneficiaram ainda da indisciplina dos africanos para jogar quase toda a segunda parte em superioridade numérica, após a expulsão de Brian Juma (42), por acumulação de cartões amarelos, e não enjeitaram a oportunidade para passar de 35-0 ao intervalo para os 85-0 finais.



Mais do que a vitória e o primeiro lugar na classificação do torneio de repescagem, Portugal conseguiu ainda dar ritmo a jogadores menos utilizados, poupar os mais sobrecarregados e esconder dos EUA as suas principais armas, deixando o adversário com dúvidas sobre a equipa que irá alinhar na sexta-feira.



Mas não serão apenas os norte-americanos a debaterem-se com dúvidas, neste momento. O selecionador de Portugal, Patrice Lagisquet, também ganhou uma boa ‘dor de cabeça’ para escalar a equipa que vai defrontar os norte-americanos, na sexta-feira.



Portugal e EUA defrontam-se na sexta-feira, às 15:30, em encontro da terceira e última jornada do torneio final de repescagem para o Mundial de França2023, que se assume como uma autêntica final, com as duas equipas empatadas no topo da classificação da prova que atribui a última vaga.



Portugal precisa ‘apenas’ de ganhar ou empatar para voltar a marcar presença num Mundial, no próximo ano, 16 anos após a história participação dos ‘lobos’ no Mundial2007, também em França.







Jogo no The Sevens Stadium, no Dubai, Emirados Árabes Unidos.



Portugal - Quénia, 85-0.



Ao intervalo: 35-0.



Sob arbitragem do georgiano Nika Amashukeli, as equipas alinharam:







- Portugal: David Costa, Mike Tadjer, António Costa, Steevy Cerqueira, José Rebelo de Andrade, Nicolas Martins, José Madeira, Thibault de Freitas, Samuel Marques, Jerónimo Portela, Manuel Cardoso Pinto, Tomás Appleton, José Lima, Vincent Pinto e Simão Bento.



Jogaram ainda: Raffaele Storti, Lionel Campergue, António Cerejo, Duarte Torgal, Francisco Fernandes, João Belo, Diogo Hasse Ferreira e Nuno Sousa Guedes.



Ensaios (13): Thibault de Freitas (1), Mike Tadjer (7, 45), Manuel Cardoso Pinto (16), José Lima (22), Vincent Pinto (32, 47), Tomás Appleton (49, 60), José Rebelo de Andrade (53), ensaio de penalidade (69), João Belo (72) e Lionel Campergue (77)



Conversões (9): Samuel Marques (2, 8, 17, 23, 34, 49, 54), Jerónimo Portela (61) e Nuno Sousa Guedes (78).



Treinador: Patrice Lagisquet







- Quénia: Edward Mwuara, Teddy Akala, Efraim Oduor, Malcolm Onsando, Brian Juma, Thomas Okeyo, Martin Owilah, Joshua Weru, Brian Tanga, Harmony Wamalwa, Beldad Ogeta, John Okoth, Bryceson Adaka, Timothy Omela e Samuel Asati.



Jogaram ainda: Eugene Sifuna, Andrew Siminyu, Ian Masheti, George Nyambua, Geofrey Okwach, Clinton Odhiambo, Samson Onsomu e Peter Kilonzo.



Treinador: Paul Odera







Ação disciplinar: Cartão amarelo para Brian Juma (29, 42) e Geofrey Okwach (76). Cartão vermelho para Brian Juma (42, por acumulação).