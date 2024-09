Portugal a um passo dos `oitavos` do Mundial

Em duelo com início às 20:00 locais (16:00 em Lisboa), na Humo Arena, em Tashkent, capital do Uzbequistão, país anfitrião da 10.ª edição do torneio, Portugal vai ter pela frente um estreante em fases finais de Mundiais e que perdeu com Marrocos, por 4-2.



Os campeões do mundo e bicampeões europeus em título têm, por isso, favoritismo total, sabendo que um triunfo dita desde logo o apuramento para as rondas a eliminar, embora ficando por definir a posição final no Grupo E.



Antes de os lusos voltarem a entrar em ação, realiza-se o encontro Marrocos-Panamá, com os africanos a terem atualmente a liderança partilhada do agrupamento, com os mesmos três pontos de Portugal, que goleou os panamianos por 10-1.



Também o Grupo F terá a segunda jornada, com o Irão a defrontar a Guatemala e a França a medir forças com a Venezuela, em encontros marcados para o Complexo de Desportos Universal de Bukhara.