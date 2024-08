Portugal acaba em nono etapa feminina de Baku do circuito de basquetebol 3x3

Na capital do Azerbaijão, a seleção lusa ficou integrada no Grupo A, perdendo por 11-9 ante os Países Baixos no primeiro jogo do dia, num resultado decidido no tempo extra, após empate a nove no tempo regulamentar.



Joana Soeiro, Emília Ferreira, Gabriela Ipinosa e Márcia da Costa estiveram muito melhores na partida ante uma equipa sub-24 da China, vencendo por 16-8, mas o triunfo não foi suficiente para aceder aos quartos de final da prova, fechando no nono lugar final.