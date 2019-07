Portugal acelera preparação dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Jul, 2019, 12:20 / atualizado em 24 Jul, 2019, 12:20 | Outras Modalidades

De hoje (24 de julho) a um ano começam os Jogos Olímpicos de Verão de 2020.



Um evento a realizar na região metropolitana de Tóquio, Japão, e que terminará a 9 de agosto desse ano.



A principal preocupação dos responsáveis portugueses como realçou José Manuel Constantino, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, são “as condições do clima com altas temperaturas e humidade elevada e oscilações térmicas muito curtas entre a manhã e a noite”.





Expetativas positivas

Nesta altura há 13 atletas apurados e a expetativa do COP é que a delegação lusa possa atingir 70 a 80 atletas.





Para os próximo Jogos os atletas já apurados são: Patrícia Mamona, Carla Salomé Rocha, Evelise Veiga, Pedro Pichardo e João Vieira (atletismo), Alexis Santos, Ana Catarina Monteiro, Diana Durães, Gabriel Lopes e Tamila Holub (natação), Fu Yu (ténis de mesa) e Jorge Lima e José Costa (vela).



Para tentar atenuar esta condicionante irão realizar-se estágios pré-jogos e a deslocação para Tóquio far-se-á mais cedo do que o previsto.Os primeiros “teste-eventos” decorrerão já durante este ano.Sobre a participação portuguesa, a um ano de distância, decorre a fase de apuramento dos atletas para a qualificação olímpica.José Manuel Constantino lamenta a ausência confirmada do futebol e aguarda com ansiedade que Portugal possa estar representado nas novas modalidades olímpicas, karaté, surf e skate.Quanto à organização dos Jogos o presidente do COP está tranquilo e mostra-se convicto de que Tóquio estará à altura das responsabilidades.As distâncias entre os locais onde se desenrolarão as diversas competições, obrigará a que exista mais do que uma aldeia olímpica.