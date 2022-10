Portugal acolhe ministros do Desporto do Conselho da Europa em 2024

O gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto deu conta da vitória da candidatura do Governo para a organização da conferência, na região da associação intermunicipal Frente Atlântica, durante o 17.º encontro ministerial, que decorre em Antalya, na Turquia.”, detalhou a tutela.Portugal está representado na 17.ª conferência pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, em representação da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que tutela o setor.Relativamente ao próximo encontro, o gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto considera que a realização da conferência em Portugal “contribui para afirmação internacional do desporto português, em linha com o programa de Governo”.As conferências de ministros do Desporto do Conselho da Europa realizam-se de dois em dois anos, juntando os governantes dos 46 países europeus que integram o Conselho da Europa e ainda Canadá, Israel e Marrocos.“No ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Paris, a 18.ª conferência de ministros do Desporto do Conselho da Europa permitirá escrever uma página histórica no Desporto nacional, europeu e internacional”, antevê o Governo português.