Portugal acolhe segunda ronda do Mundial de enduro de 2022

A ronda portuguesa acontece de 13 a 15 de maio, uma semana depois do arranque do campeonato em Lalin, na Espanha.



Itália, Suécia, Eslováquia, Hungria e Alemanha são os restantes palcos das provas que compõe a edição de 2022 deste campeonato do mundo de motociclismo.







Calendário:



06-08 mai Lalin (Espanha)



13-15 mai Peso da Régua (Portugal)



24-26 jun Carpineti (Itália)



02-04 jul Skövde (Suécia)



29-31 jul Genlnica (Eslováquia)



05-07 ago a anunciar (Hungria)



14-16 out Zschopau (Alemanha)