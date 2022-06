Portugal acolhe seleção feminina de futsal da Ucrânia

A comitiva ucraniana, que será composta por 24 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, vai chegar ao Porto, ficando instalada em Oliveira de Azeméis, local de um jogo de preparação com a congénere portuguesa, marcado para sexta-feira, pelas 20h00.”, afirmou o diretor da FPF com funções executivas Pedro Dias.A seleção ucraniana é uma das equipas que vai participar na "final a quatro" do Campeonato Europeu de futsal feminino, a ser disputada entre 1 e 3 de julho em Gondomar, Porto, juntamente com Portugal, Hungria e Espanha, campeã em título.A segunda edição do Europeu deveria ter-se realizado entre 25 e 27 de março, em Gondomar, mas acabou por ser adiada, devido à invasão da Rússia à Ucrânia.Face à investida militar, a Rússia foi excluída da "final four" do Europeu, sendo substituída pela Hungria, que tinha sido segunda classificada no Grupo 1 da ronda principal de qualificação.”, concluiu Pedro Dias, adiantando que a comitiva ucraniana tem estado em Itália, Espanha e Malta.Segundo o dirigente da FPF, o provável destino da seleção ucraniana depois do jogo de sexta-feira com Portugal vai ser o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, Santarém, mas há também conversações com a Universidade do Minho para receber a comitiva durante a estadia em Portugal.A Ucrânia vai participar também no Campeonato Mundial Universitário de futsal feminino que se vai realizar em Braga e Guimarães, entre 18 e 24 de julho.