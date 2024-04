Portugal assegura manutenção no Grupo I da Billie Jean King Cup

A seleção portuguesa feminina de ténis assegurou hoje a permanência no Grupo I da Zona Europa/África da Billie Jean King Cup, ao bater a Bulgária no último confronto da 'pool' de manutenção, no Complexo de Ténis do Jamor.

A formação capitaneada por Neuza Silva perdeu o primeiro singular, mas deu a volta à eliminatória, graças ao triunfo nos pares, evitando a despromoção ao Grupo II, por 2-1.



Depois da derrota da jovem portuguesa Angelina Voloshchuk, de 16 anos, em dois ‘sets’, por 6-1 e 6-3, frente a Lia Karatancheva, a número um nacional e 190 do mundo, Francisca Jorge, bateu Gergana Topalova (253.ª WTA) por duplo 6-4, restabelecendo a igualdade no marcador.



Remetida a decisão para o encontro de pares, as irmãs Francisca e Matilde Jorge foram mais fortes e levaram a melhor diante de Karatancheva e Isabella Shinikova ao cabo de três parciais, por 6-3, 4-6 e 10-2, e uma hora e 25 minutos.



Enquanto Portugal, após subir duas vezes consecutivas de divisão, conseguiu a permanência no Grupo I da Zona Europa/África, a Dinamarca conquistou a última vaga de acesso aos play-offs de apuramento para a Billie Jean King Cup, juntando-se aos já apurados Países Baixos, Áustria e Sérvia.



Já Bulgária e Noruega, que haviam disputado a 'pool' de permanência com a seleção nacional, foram despromovidas ao Grupo II da competição.