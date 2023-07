Portugal bate a Itália no arranque do Europeu de hóquei

Henrique Magalhães (2 minutos), Gonçalo Alves (8, 10, 49 e 50), João Souto (41) e Hélder Nunes (50) marcaram os golos de Portugal, enquanto Giulio Cocco (16 e 19), Davide Gavioli (48) e Andrea Malagoli (50) assinaram os tentos dos transalpinos.



Portugal, recordista de troféus em campeonatos da Europa (21), lidera provisoriamente o grupo, com três pontos, sendo que no outro jogo da "poule" Espanha e França ainda se defrontam esta segunda-feira, a partir das 20:00 (hora em Lisboa).







Amanhã, terça-feira, Portugal defronta a seleção da casa, a Espanha, com início marcado para as 17:30 (hora em Lisboa).







O Grupo A é composto por Portugal, Espanha, França e Itália, numa primeira fase em que avançam todas as seleções para os quartos de final.

Nos quartos de final, os representantes do agrupamento A cruzam com os do B, casos de Alemanha, Andorra, Inglaterra e Suíça, na quinta-feira, no arranque da fase a eliminar que termina no sábado.