Portugal bate checos no Europeu de basquetebol de sub-20

O conjunto das 'quinas', já com 12 pontos (41-29) à maior ao intervalo, ainda terá de vencer no domingo (15:00 em Lisboa) a Polónia, que hoje superou a Ucrânia por 95-59, para conquistar o 13.º lugar e não cair na Divisão B, que ganhou em 2019.



No embate de hoje, de apuramento do 13.º ao 16.º lugares, Portugal começou a perder (0-2), mas essa foi a única desvantagem ao longo de todo o encontro, sendo que já terminou o primeiro período a vencer por 23-10.



A formação checa ainda reduziu para oito pontos (29-21), depois de um parcial de 2-11, no segundo parcial, mas Portugal reagiu da melhor forma e chegou ao intervalo novamente com uma vantagem na casa das dezenas (41-29).



Na segunda parte, a seleção lusa controlou sempre o encontro, nunca permitindo que a República checa se colocasse a menos de 10 pontos, num confronto que chegou a liderar por 20 (82-62).



Ruben Prey, autor de 23 pontos, 17 ressaltos, cinco desarmes de lançamento, duas assistências e dois roubos de bola, liderou a formação das 'quinas', secundado por André Cruz, com 29 pontos, sete ressaltos e três assistências.



No conjunto checo, que vai discutir o 15.º e 16.º lugares, com a Ucrânia, mas já sabe que cairá na Divisão B - tal com os ucranianos -, o melhor foi Ondrej Svec, com 18 pontos, oito ressaltos e seis assistências.