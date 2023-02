Portugal bate Chipre e lidera Grupo F de pré-qualificação para Eurobasket2025

A seleção portuguesa de basquetebol manteve hoje a liderança do Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação para o Europeu de basquetebol de 2025, ao vencer o Chipre por 75-66, em Nicósia, em encontro da quinta jornada.