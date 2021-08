Portugal bate Dinamarca na fase principal do Europeu sub-19 de andebol

Depois de na terça-feira ter averbado uma derrota frente à Alemanha (34-30), a equipa treinada por Carlos Martingo apresentou-se a grande nível, comandando, praticamente, todas as fases do encontro, o que lhe permitiu chegar ao intervalo a vencer por cinco golos de diferença (17-12).



A toada manteve-se no segundo tempo, com os lusos a saberem gerir bem a vantagem, ainda que os nórdicos tenham melhorado e chegado mesmo as desvantagens de apenas dois golos, mas os três livres de sete metros desperdiçados acabaram por pesar no resultado final.



António Machado, autor de oito golos, Gabriel Cavalcanti e André Sousa, ambos com seis, foram os elementos que se destacaram no lado luso. Já na Dinamarca, Patrick Boldsen (seis) foi o melhor marcador.



Portugal termina no terceiro lugar da ‘poule’ e já não pode alcançar as meias-finais, uma vez que apenas se apuram os dois primeiros colocados de cada um dos dois grupos.