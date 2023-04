Portugal bate Suíça e sonha com vitória no Euro sub-23 de hóquei em patins

Zé Miranda voltou a ser decisivo, ao anotar dois dos sete golos do merecido triunfo do combinado luso, reforçando o estatuto de máximo goleador da competição, agora com nove tentos.



Portugal soma por vitórias os três jogos já disputados e assumiu à condição a liderança da prova, com nove pontos, mais três do que a Espanha, com menos um jogo e com quem deverá discutir o título na última jornada, no sábado.



Renato Garrido repetiu apenas Zé Miranda e Diogo Barata no cinco inicial, mas a principal novidade foi mesmo o primeiro golo sofrido por Portugal na competição, aos 10 minutos, por Wittmer, em resposta ao tento inaugural de Jotta.



Este inédito empate para o combinado luso durou quase até ao intervalo, sendo apenas desfeito num remate de longe de Diogo Abreu, com a bola a passar por baixo do corpo de Jonas Hasler.



Foi o lado menos feliz do guarda-redes suíço no primeiro tempo, após várias intervenções de qualidade, que foram adiando o golo e a vantagem lusa no marcador.



A quatro segundos do intervalo, o inevitável Zé Miranda fez o terceiro para Portugal na transformação de uma grande penalidade, oferecendo, pela primeira vez, uma vantagem de dois golos ao combinado luso.



O hoquista do GRF Murches voltou a marcar, de novo na sequência de uma penalidade, logo no reatamento, aos 27 minutos, no que veio a revelar-se um decisivo golpe nas aspirações dos helvéticos.



A somar a esta quebra anímica, Portugal também passou a defender melhor, conseguindo roubar bolas que proporcionaram contra-ataques e o avolumar do resultado.



Nasceram assim os golos de Bernardo Ramalho e Tiago Sanches, aos 37 e 39 minutos, respetivamente. Diogo Barata fechou a contagem, com um remate forte, a três minutos do fim.











Jogo no Pavilhão Multiusos de Paredes.



Suíça -- Portugal: 1-7.



Ao intervalo: 1-3.







Marcadores:



0-1, Jotta, 08 minutos.



1-1, Patrick Wittwer, 10.



1-2, Diogo Abreu, 23.



1-3, Zé Miranda, 25.



1-4, Zé Miranda, 27.



1-5, Bernardo Ramalho, 37.



1-6, Tiago Sanches, 39.



1-7, Diogo Barata, 47







Sob a arbitragem dos ingleses Bruno Sosa e Karl Wilson, as equipas alinharam:



- Suíça: Jonas Hasler, Leonard Scheer, Nick Matti, Andrin Gottwald e Patrick Wittwer. Jogaram ainda Jérémie Loye, Jan Schober e Gian Gempeler.



Treinador: Xavier Bataller.







- Portugal: Tiago Freitas, Zé Miranda, Jotta, Diogo Barata e Bernardo Ramalho. Jogaram ainda Diogo Abreu, Tiago Sanches, Lucas Honório, Alejandro Edo e Gustavo Pato.



Treinador: Renato Garrido.







Assistência: Cerca de 600 espetadores.