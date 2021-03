Portugal batido pela Geórgia na qualificação para o Mundial de râguebi

Apesar de não aproveitar da melhor forma a indisciplina dos visitantes na primeira parte, com Samuel Marques a errar três penalidades, Portugal ainda chegou ao intervalo em vantagem (13-10), mas não foi capaz de aguentar o autêntico ‘rolo compressor’ do ‘pack’ avançado georgiano na segunda metade do encontro.A formação de leste levou mesmo o ponto de bónus ofensivo de Lisboa, ao somar cinco ensaios, quase todos eles recorrendo à mesma fórmula: penalidade chutada para a ‘touche’, a poucos metros da linha de ensaio, conquista da bola no alinhamento e ‘maul’ dinâmico rumo ao ensaio.Foi assim que Mirian Modebadze (19 minutos) fez o primeiro, solicitado na ponta, que Jaba Bregvadze (28) deu a primeira vantagem aos visitantes (10-6) e que, já na segunda parte, Giorgi Melikidze (49) e Shalva Mamukashvili (65) deram a volta ao marcador, em resposta ao ensaio de Rodrigo Marta (36).Tornike Jalagonia (80) fez o toque de meta mais ‘elaborado’ da Geórgia, mas também resultado de um enorme trabalho dos avançados, em sucessivas fases dentro da área de 22 metros portuguesa, sem que os ‘lobos’ conseguissem sacudir a pressão.Portugal só conseguiu mostrar um pouco do seu jogo veloz no final da primeira parte, momento em que Rodrigo Marta fez o único ensaio português, aproveitando a superioridade numérica conquistada minutos antes, quando um georgiano placou Raffaele Storti sem bola, para evitar que o ponta português concluísse uma solicitação ao pé.

A seleção portuguesa volta a entrar em ação no sábado, em encontro da segunda jornada do ‘Championship’, frente à Roménia, que hoje foi derrotada na Rússia, por 18-13.





Selecionador de râguebi atribui derrota ao poderio dos avançados da Geórgia

O poderio do ‘pack’ avançado da Geórgia foi “a chave do jogo”, na derrota sofrida hoje por Portugal, por 29-16, no arranque da qualificação para o Mundial de râguebi, admitiu o selecionador Patrice Lagisquet.



“Foi a principal diferença. Estou triste pelos jogadores, porque esforçaram-se imenso, mas é muito difícil competir contra esta equipa, porque é muito poderosa e no final estávamos demasiado cansados para segurar o ponto de bónus [defensivo]”, lamentou o francês, em declarações à Lusa.



O técnico lembrou, no entanto, que a seleção tem de conseguir “adaptar-se” a jogos assim e frisou que a equipa “não esteve bem a defender o ‘maul’ dinâmico” dos georgianos, através do qual a formação de leste conseguiu chegar a quatro dos seus cinco ensaios.



“Só defendemos bem no final e devíamos tê-lo feito mais cedo. Se queremos ter a oportunidade de ganhar este tipo de jogos, temos de defender melhor”, apontou Lagisquet.



No entanto, o francês viu “boas sequências defensivas e ofensivas” no jogo dos ‘lobos’ e destacou a qualidade “na receção de bolas altas” dos jogadores portugueses, que “é muito importante” a este nível competitivo.



o ‘capitão’ de Portugal, Tomás Appleton, admitiu que “foi uma pena” não conseguir pelo menos o bónus defensivo, mas sublinhou, em declarações à Lusa, que a equipa entrou em campo “à procura de ganhar”.



“Todos os pontos são importantes, faz toda a diferença conseguir pontos de bónus neste grupo. Mas sabemos que no râguebi o jogo começa muito nos avançados e acabámos por sofrer um bocadinho com isso”, admitiu o centro do CDUL.



No caminho dos ‘lobos’ segue-se a Roménia, já no próximo sábado, motivo pelo qual Appleton lembra que “não há mais tempo a perder” a pensar na Geórgia.



“Já no ano passado mostrámos que somos mais do que equipa para ganhar à Roménia e é nisso que estamos já focados neste momento”, garantiu.



Portugal perdeu no Jamor, por 29-16, na primeira jornada do Europe Championship 2021, que coincide com a primeira volta do apuramento europeu para o Campeonato do Mundo de 2023, e volta a entrar em campo já no sábado, frente à Roménia, em partida da segunda jornada da competição.



Jogo no Campo A do Centro de Alto Rendimento, no Jamor.Portugal - Geórgia, 16-29.Ao intervalo: 13-10.Sob arbitragem do italiano Gianluca Gnecchi, as equipas alinharam:- Portugal: Geoffrey Moïse, Mike Tadjer, Diogo Hasse Ferreira, Rafael Simões, José Rebelo de Andrade, João Granate, José Madeira, Luigi Dias, Samuel Marques, Jerónimo Portela, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, Raffaele Storti e Danny Antunes.Jogaram ainda: David Costa, Nuno Mascarenhas, Thibault de Sousa, Francisco Sousa, Eric dos Santos, Theo Entraigues, Jorge Abecasis e Nuno Sousa Guedes.Ensaios (1): Rodrigo Marta (36).Conversões (1): Samuel Marques (37).Penalidades (3): Samuel Marques (05, 14, 46).Treinador: Patrice Lagisquet.- Geórgia: Guram Gogichashvili, Jaba Bregvadze, Giorgi Melikidze, Lasha Jaiani, Nodar Cheishvili, Giorgi Tkhilaishvili, Beka Saginadze, Tornike Jalagonia, Gela Aprasidze, Lasha Khmaladze, Aleksandre Todua, Merab Sharikadze, Giorgi Kveseladze, Mirian Modebadze e Ioseb Matiashvili.Jogaram ainda: Shalva Mamukashvili, Beka Gigashvili, Gia Kharaishvili, Davit Gigauri, Irakli Tskhadadze, Mikheil Alania, Giorgi Babunashvili e Demur Tapladze.Ensaios (5): Mirian Modebadze (19), Jaba Bregvadze (28), Giorgi Melikidze (49), Shalva Mamukashvili (65), Tornike Jalagonia (80).Conversões (2): Ioseb Matiashvili (50, 80+1).Treinador: Levan Maisashvili.Ação disciplinar: Cartão amarelo para Giorgi Kveseladze (33), Giorgi Tkhilaishvili (54) e Tomás Appleton (63).Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.