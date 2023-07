Portugal campeão da Europa de surf em Santa Cruz

"Foi um campeonato difícil e por isso ainda mais saboroso. Sabíamos que Espanha era grande candidata, mas também estávamos conscientes do nosso potencial. As coisas não nos correram bem no início, mas conseguimos estabilizar. É um orgulho enorme liderar esta equipa que soube ser um grupo forte, solidário e unido. É um dos momentos mais altos da minha carreira como treinador", assinalou o selecionador David Raimundo, em comunicado divulgado pela Federação Portuguesa de Surf (FPS).



Na final de surf feminino, Mafalda Lopes impôs-se a três espanholas, e, logo a seguir, foi a vez de Guilherme Ribeiro mostrar porque é o campeão nacional, batendo o irlandês Geaorid McDaid, o espanhol Luiz Diaz e o neerlandês Beyrick de Vries para arrecadar o ouro e, assim, selar o título europeu para Portugal.



Antes, foi Raquel Bento a conquistar a medalha de prata na competição feminina de longboard, e António Dantas a imitá-la no longboard masculino. O ouro em ambas as finais foi para os ingleses Emily Curry e Ben Skinner, respetivamente.



"Campeonato duríssimo e foi lutar até ao fim. Temos uma equipa fortíssima, tanto os atletas como os técnicos. É evidente que tivemos algumas situações polémicas de julgamento, mas Portugal levou a luta até ao fim e ganhou o campeonato quase na última onda. Isto prova que estamos a conseguir trabalhar, vamos ter bolsas olímpicas para os vencedores", assinalou João Aranha, presidente da FPS.



E acrescentou: "Desengane-se quem pensa que o campeonato europeu é fácil, pois nunca foi e este ano ainda mais difícil. Tivemos uma Espanha fortíssima que conseguimos ultrapassar ‘na curva’ no último dia. Esta equipa é uma amostra do futuro do surf nacional e isso enche-nos de alegria".



A jogar em casa, a seleção nacional foi representada no surf por Guilherme Ribeiro (Associação de Surf da Costa da Caparica), Guilherme Fonseca (Peniche Surfing Clube), Afonso Antunes (Ericeira Surf Clube), Erica Máximo (Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos), Gabriela Dinis (Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos) e Mafalda Lopes (Associação de Surf da Costa das Caparica), enquanto António Dantas (Surfing Clube de Portugal) e Raquel Bento (NOCAS) foram os atletas em prova no longboard.