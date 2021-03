Portugal candidato à organização dos Mundiais de laser de vela

“Vamos tentar trazer para Vilamoura a competição que estava prevista para Hyères, em França”, disse António Roquette, presidente da FPV, referindo que as ilhas Canárias também estão interessadas em receber a competição, prevista para abril.



O presidente da FPV espera que o Mundial de vela da na classe 470, que decorrerá em Vilamoura entre 7 e 13 de março, “seja um sucesso” e contribua para a imagem do país como organizador de grandes eventos.



De acordo com Luís Rocha, diretor técnico nacional, Portugal deverá estar representando nos Mundiais de laser por duas equipas na classe radial (feminina) e duas na classe standard (masculina), que lutarão por um lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para o verão de 2021 devido à pandemia de covid-19.



A Federação Francesa de Vela anunciou o cancelamento da semana olímpica de Hyères, que incluía vários eventos de qualificação para os Jogos Tóquio2020, invocando um parecer negativo das autoridades gaulesas, devido à pandemia.