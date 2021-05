Portugal com 10 canoístas em busca de Tóquio2020





Joana Vasconcelos em K1 500, Kevin Santos em K1 200, Marco Apura e Bruno Afonso em C2 1.000 e Inês Penetra e Beatriz Lamas em C2 500 têm duas vagas à espera de ser conquistadas.



Ainda mais difícil será a missão de Francisca Laia e Sara Sotero em K2 500 e de Rúben Boas e João Pereira em K2 1.000, uma vez que só o vencedor garante a presença no Japão.



Joana Vasconcelos e Kevin Santos beneficiarão, ainda assim, de uma segunda chance, uma semana depois, na II Taça do Mundo, na distante cidade russa de Barnau – 3.600 quilómetros a Este de Moscovo -, que premiará somente os vencedores de K1.



Os eventuais bem-sucedidos vão juntar-se a Fernando Pimenta em K1 1.000, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela em K4 500 e Teresa Portela em K1 200, que de sexta-feira a domingo competem na Taça do Mundo que se segue ao apuramento.



Nesta prova, Portugal apresenta um número inédito de 19 tripulações fora do país, sendo sete nos 200 metros, oito nos 500, três nos 1.000 e uma nos 5.000, num total de 16 atletas, aos quais se juntam quatro paralímpicos.



Para os Jogos Paralímpicos, Norberto Mourão já garantiu a estreia da canoagem portuguesa, em VL2, contudo poderá vir a ter companhia, uma vez que Floriano Jesus e Alex Santos procuram vaga em KL1 e Hugo Costa em KL2.



Ao todo, a Federação Portuguesa de Canoagem apresenta uma seleção de 20 atletas distribuídos pelos diversos eventos.



O derradeiro teste antes de Tóquio2020 será nos Europeus, que estiveram em dúvida devido à pandemia de covid-19, mas que vão avançar de 3 a 6 de junho, em Poznan, na Polónia.



Portugal já tem sete apurados para os Jogos Olímpicos – seis nas provas de velocidade e um em slalom – e, nesta última oportunidade, na quarta e quinta-feira, em Szeged, na Hungria, apresentam-se 10 canoístas desdobrados em seis tripulações, em busca do passaporte que possa reforçar a equipa.Os eventuais bem-sucedidos vão juntar-se a Fernando Pimenta em K1 1.000, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela em K4 500 e Teresa Portela em K1 200, que de sexta-feira a domingo competem na Taça do Mundo que se segue ao apuramento.Nesta prova, Portugal apresenta um número inédito de 19 tripulações fora do país, sendo sete nos 200 metros, oito nos 500, três nos 1.000 e uma nos 5.000, num total de 16 atletas, aos quais se juntam quatro paralímpicos.Para os Jogos Paralímpicos, Norberto Mourão já garantiu a estreia da canoagem portuguesa, em VL2, contudo poderá vir a ter companhia, uma vez que Floriano Jesus e Alex Santos procuram vaga em KL1 e Hugo Costa em KL2.Ao todo, a Federação Portuguesa de Canoagem apresenta uma seleção de 20 atletas distribuídos pelos diversos eventos.O derradeiro teste antes de Tóquio2020 será nos Europeus, que estiveram em dúvida devido à pandemia de covid-19, mas que vão avançar de 3 a 6 de junho, em Poznan, na Polónia. Tripulações para apuramento olímpico (quarta e quinta-feira):



- 200 metros:



K1 Kevin Santos.



- 500 metros:



K1 Joana Vasconcelos.



K2 Francisca Laia/Sara Sotero.



C2 Inês Penetra/Beatriz Lamas.



-1000 metros:



K2 Rúben Boas/João Pereira.



C2 Marco Apura/Bruno Afonso.



- 200 metros:K1 Kevin Santos.- 500 metros:K1 Joana Vasconcelos.K2 Francisca Laia/Sara Sotero.C2 Inês Penetra/Beatriz Lamas.-1000 metros:K2 Rúben Boas/João Pereira.C2 Marco Apura/Bruno Afonso. Apuramento paralímpico + Taça do Mundo (quarta e quinta-feira + sexta-feira e sábado)



KL1 Floriano Jesus e Alex Santos.



KL2 Hugo Costa.



VL2 Norberto Mourão (já apurado).



KL1 Floriano Jesus e Alex Santos.KL2 Hugo Costa.VL2 Norberto Mourão (já apurado). Taça do Mundo (sexta-feira a domingo)



- 200 metros:



K1 Teresa Portela, Francisca Laia e Kevin Santos.



K2 Teresa Portela/Joana Vasconcelos.



C1 Inês Penetra e Beatriz Lamas.



C2 Inês Penetra/Beatriz Lamas.



- 500 metros:



K1 João Ribeiro e Joana Vasconcelos



K2 Emanuel Silva/Messias Batista, Francisca Laia/Sara Sotero e Rúben Boas/João Pereira.



K4 Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista/David Varela.



C2 Marco Apura/Bruno Afonso e Inês Penetra/Beatriz Lamas.



- 1000 metros:



K1 Fernando Pimenta.



K2 Rúben Boas/João Pereira:



C2 Marco Apura/Bruno Afonso



- 5000 metros:



K1 Fernando Pimenta.

- 200 metros:K1 Teresa Portela, Francisca Laia e Kevin Santos.K2 Teresa Portela/Joana Vasconcelos.C1 Inês Penetra e Beatriz Lamas.C2 Inês Penetra/Beatriz Lamas.- 500 metros:K1 João Ribeiro e Joana VasconcelosK2 Emanuel Silva/Messias Batista, Francisca Laia/Sara Sotero e Rúben Boas/João Pereira.K4 Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista/David Varela.C2 Marco Apura/Bruno Afonso e Inês Penetra/Beatriz Lamas.- 1000 metros:K1 Fernando Pimenta.K2 Rúben Boas/João Pereira:C2 Marco Apura/Bruno Afonso- 5000 metros:K1 Fernando Pimenta.