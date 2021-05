Portugal com 19 atletas nos Europeus de atletismo adaptado

Em comunicado, o CPP refere que os 19 atletas que vão marcar presença em Bydgoszcz, entre os quais figuram Luís Gonçalves e Lenine Cunha, já medalhados em Jogos Paralímpicos, estão distribuídos por oito classes, estabelecidas de acordo com o tipo e grau de deficiência.



"Este é um evento importante, porque permite aos atletas obterem ou confirmarem marcas de qualificação para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, sendo simultaneamente uma oportunidade para alguns jovens atletas consolidarem a sua experiência em eventos internacionais ao mais alto nível", afirmou Carlos Lopes, chefe da delegação portuguesa e vice-presidente do CPP.



Fernando Tavares, dirigente da Federação Portuguesa de Atletismo, manifestou o desejo de que "os atletas que vão lutar pelos lugares cimeiros da competição se consigam superar ao mais alto nível e que encontrem a energia suplementar, fundamental nas situações limites para ultrapassar os seus adversários".



A menos de três meses dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que decorrerão entre 24 de agosto a 05 de setembro, Portugal tem asseguradas 28 vagas na competição, nove das quais no atletismo.