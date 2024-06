Portugal com 19 vagas asseguradas nos Jogos Paralímpicos Paris2024

De acordo com o CPP, "as duas vagas nacionais na modalidade de ciclismo foram atribuídas em função da pontuação obtida pelos atletas portugueses nas taças do Mundo e campeonatos do Mundo realizados em 2022, 2023 e 2024".

Ainda sem todas as qualificações fechadas, Portugal tem asseguradas 19 vagas em seis modalidades, nos Jogos que decorrerão em Paris entre 28 de agosto e 08 de setembro.

No boccia, Portugal terá tem seis representantes: Ana Sofia Costa, José Gonçalves e Carla Oliveira, e a equipa BC1-BC2, que será composta por três atletas ainda a designar.

O atletismo conta com quatro quotas não nominais, e a natação com outras quatro, que, por proposta da Federação Portuguesa de Natação ao CPP, serão preenchidas por Daniel Videira, Diogo Cancela, Marco Meneses e Tomás Cordeiro.

A canoagem tem garantidas as presenças de Alex Santos e Norberto Mourão, e o badminton estará representado por Beatriz Monteiro, enquanto o ciclismo tem asseguradas duas vagas não nominal.

De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo, na lista de pré-convocados do selecionador José Marques "constam Flávio Pacheco (H4), Luís Costa (H5) e Telmo Pinão (C2), da Academia Efapel de Ciclismo", depois de Bernardo Vieira, que contribuiu para a qualificação, ter sofrido um acidente num treino que o impede de estar na lista de selecionáveis para os Jogos Paralímpicos.

À exceção das vagas atribuídas via ranking individual, todas as vagas asseguradas em competições de apuramento são não nominais e serão atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Portugal somará em Paris2024 a sua 12.ª participação no evento, no qual conseguiu um total de 94 medalhas (25 medalhas de ouro, 30 de prata e 39 de bronze).