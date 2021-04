Portugal com 27 vagas asseguradas nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020

Segundo Luís Figueiredo, vice-presidente da FPA, as quatro vagas, não nominais, foram asseguradas no início de abril pelos atletas Ana Filipe, Hélder Mestre, João Correia e Miguel Monteiro e juntam-se às cinco que já estavam garantidas, aumentando para nove a quota lusa nas provas de atletismo.



De acordo com o vice-presidente da FPA, o apuramento paralímpico para a modalidade deverá fechar em meados de junho, sendo posteriormente divulgada a lista nominal dos atletas que vão marcar presença em Tóquio.



A pouco mais de quatro meses, e ainda com alguns apuramentos por disputar, Portugal tem garantida a presença de 27 atletas em Tóquio, em seis modalidades: 10 vagas no boccia, nove no atletismo, cinco na natação, uma na canoagem, uma no ciclismo e uma na equitação.



Os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, adiados para o verão deste ano devido à pandemia de covid-19, deverão disputar-se entre 24 de agosto e 05 de setembro.



Portugal, que somará em Tóquio a 10.ª participação consecutiva em Jogos Paralímpicos, esteve representado por 37 atletas, em sete modalidades, nos últimos Jogos, disputados no Rio de Janeiro, em 2016.