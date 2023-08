Portugal com Eslovénia, Ucrânia e Israel no apuramento para o Eurobasket2025

As três melhores equipas de cada um dos oito grupos de quatro seleções avançam para a fase final, que vai decorrer na Finlândia, na Polónia, na Letónia e no Chipre.



Uma vez que estas quatro formações integram o lote de 32 em competição, as suas ‘poules’ vão apurar somente mais duas formações, já que estas têm lugar garantido.



As eliminatórias vão ser disputadas em três janelas temporais, nomeadamente entre 19 e 27 de fevereiro do próximo ano, 18 e 26 de novembro também de 2024 e, em 2025, entre 17 e 25 de fevereiro.



O Europeu vai reunir as 24 seleções mais fortes em quatro grupos, entre 27 de agosto e 14 de setembro.